Schweine fühlen sich auf Stroh wohl

Trotzdem geht er in der Tierhaltung andere Wege. Die Schweine haben Platz am Trog, sie können also in Ruhe fressen. Die Ställe sind belüftet, durch Fenster kommt Tageslicht herein. Am wichtigsten sei aber, dass die Tiere auf Stroh stünden.