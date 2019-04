Tiertransporte vermeiden – Schlachten vor Ort

Landwirt muss mithelfen

Normalerweise packt auch der Landwirt mit an, erklärt Carsten Kürten: "Der kriegt nachher seine Wurst, so wie er sie haben will. Sein Tier ist drin, seine Verarbeitung, so wie es ihm schmeckt und so wie er es vor seinem Kunden verantworten kann."

Schlachten ohne Tiertransporte

Der Ochse, der gerade zerlegt wird, hieß "Daddel" und stand vor zehn Tagen noch nebenan im Stall. Landwirt Hardy Burgmer hat ihn knapp zwei Jahre aufgezogen und dann den mobilen Metzger gerufen: "Ja, dann war er ganz gechillt, man lockt ihn mit Futter an einen Eimer. Dann steht auch der Matthias dabei, es wird noch einmal mit dem Tier gesprochen und dann passiert es ganz unverhofft für ihn und er fällt zusammen."

Besseres Fleisch durch weniger Stresshormone

Dem Tier bleibt so der Transport zum Schlachthof erspart. Das Fleisch soll dadurch besser schmecken, ist Hardy Burgmer überzeugt, weil die Stresshormone fehlen.

Kölner Zoo ist Kunde

Der Plan, einen Schlachthof auf Räder zu setzen, ist knapp 20 Jahre alt. Fachkollegen rieten Matthias Kürten damals ab, weil der Aufwand viel zu groß sei. Mittlerweile stehen Kleinbetriebe genauso auf der Kundenliste wie der Kölner Zoo und Matthias Kürten kann es sich leisten, Kunden abzulehnen, die ihre Tiere nicht artgerecht halten.

Im Anhänger wird das Tier zerlegt

Manche Landwirte nennen ihn den "Premium-Metzger" oder "High-End-Schlachter". Tatsächlich würde ein industrieller Schlachthof die Arbeit zum halben Preis erledigen. Und mehr als fünf Rinder pro Woche sind für Matthias Kürten nicht zu schaffen.