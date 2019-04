Leisten kann sich das Wilhelm Püllen, weil Supermärkte wieder mehr regionale Lebensmittel ordern. Für zusätzliche Unabhängigkeit sorgt der eigene Hofladen: "Wenn man selbst vermarktet, kann man natürlich versuchen, einen möglichst guten Preis zu erzielen." Dadurch hat Püllen neben den Produktionskosten eine zweite Stellschraube, mit der er seinen Gewinn beeinflussen kann.

Hofladen mit großem Einzugsgebiet

Angefangen mit Hühnern und Hähnchen haben Wilhelm Püllens Eltern vor 30 Jahren, nicht jede Idee hat funktioniert. Wilhelm Püllen hatte probeweise Hähne gemästet. Üblicherweise werden die männlichen Küken direkt getötet, weil sie keine Eier legen: "Das war eine Superfleischqualität, aber die Hähne waren wild und am Ende war das Endprodukt auch sehr teuer."

Beinahe gäbe es den Hermannshof, so wie er ist, gar nicht mehr. In den 90er Jahren hatten die Eltern kurz überlegt, auf den Äckern einen Golfplatz anzulegen. Und dann haben sie sich doch besonnen, was sie sind: Landwirte inzwischen in der fünften Generation.