Gerade die Kürbiskerne haben einen hohen medizinischen Wert. Aus den Samen des so genannten Medizinkürbis werden Präparate gegen Blasen- und Prostatabeschwerden hergestellt. Die Kerne enthalten so genannte Phytosterole, die das Wasserlassen erleichtern. Damit helfen sie, die Symptome zum Beispiel einer vergrößerten Prostata zu lindern, können aber die Ursache nicht beeinflussen.



Die Kerne aller Speisekürbisse sind essbar. Sie enthalten wichtige Fettsäuren und schmecken geröstet hervorragend als Topping auf Salaten oder in der Suppe.