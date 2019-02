Kritik auch von der Verbraucherzentrale NRW

In eine andere Richtung zielt die Kritik von Sabine Klein von der Verbraucherzentrale NRW. Schon bei Fleisch der dritten Klassifizierung gebe es ein viel zu geringes Angebot: "Es gibt mehr Verbraucher, die bereit wären, Stufe drei und vier zu kaufen, als es tatsächlich ein Angebot gibt.“ Das Gros des Fleisches stamme aus der Produktion der Stufe eins, also aus Stallhaltung auf gesetzlichem Mindestniveau. Wo bleibe da die Wahlmöglichkeit?

Das sieht auch Dr. Unna so. Über 98 Prozent des Fleisches in Deutschland wie in NRW stamme aus Betrieben, in denen die Tiere auf engem Raum lebten, mit wenig oder gar keinem Tageslicht und kaum Auslauf nach draußen.