Kinderernährung: Vitamine für Gemüsemuffel

WDR: Was mache ich, wenn mein Kind ein Gemüse- und Obstmuffel ist?

Kersting: Die meisten Kinder mögen gerne Obst und sind eher von Gemüse nicht so begeistert. Grundsätzlich essen sie aber lieber Rohkost als gekochtes Gemüse. Deshalb können Eltern dem Nachwuchs immer die Lieblingsrohkost anbieten. Die Auswahl an Gemüse ist so groß, dass sich eigentlich für jeden etwas findet. Wichtig ist, dass Eltern eine Vorbildfunktion einnehmen und sich ebenfalls ausgewogen ernähren.

WDR: In der Kritik steht auch immer wieder die Verpflegung in der Kita und Schule.

Kersting: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat Standards für die Verpflegung in Schulen und Kitas herausgegeben, an die sich die Anbieter halten sollten. Die Frage ist hier, was essen Kinder von diesem Angebot. Auch hier spielt die Vorbildfunktion eine große Rolle. In diesem Fall sind es die Lehrer und Betreuer, die gemeinsam mit den Kindern am Tisch essen sollten.

WDR: Die Pausendose mit Vollkornbrot und Obst kommt ungeöffnet zurück – das Graubrot mit Nutella wird gegessen. Wie kommen Eltern aus diesem Dilemma heraus?

Kersting: Süßen Aufstrich sollten Kinder nur zu Hause essen, weil sie sich dort die Zähne putzen können. Wir haben in einer Studie nachgewiesen, dass Kinder fein gemahlenes Vollkornbrot genauso gerne essen wie Graubrot. Vollkorn ist ein wesentlicher Nährstofflieferant für Kinder. Daher raten wir zu einem fein gemahlenem Vollkornbrot belegt mit Wurst oder Käse und dazu die Lieblingsrohkost des Kindes.