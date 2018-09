Warenkunde Kartoffel: Wissenwertes und Rezepte

Geerntet werden Kartoffeln übrigens nicht nur für den Verzehr. So genannte "Verarbeitungs-", "Stärke-" oder "Wirtschaftskartoffeln" werden vor allem wegen ihres Stärkegehalts genutzt und nicht unbedingt in der Nahrungsmittel-Industrie verwendet. Gut ein Zehntel der gesamten Erntemenge wird so verwertet.