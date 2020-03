Ingwer - gesund, scharf und vielfältig

Frischer Ingwer sollte prall, trocken und keine schimmeligen Stellen haben. Die Haut sollte glatt und glänzend sein. Eingewickelt in Küchenpapier hält sich Ingwer im Gemüsefach zwei bis drei Wochen. Damit er nicht austrocknet, sollte er in einer Dose, einem Gefrierbeutel oder einer Papiertüte verpackt werden. Gerieben oder gehackt kann man Ingwer auch einfrieren, allerdings ist er dann nicht mehr ganz so aromatisch.

Zeigt sich Schimmel auf der Wurzel, sollte das ganze Stück weggeworfen werden. Um Schimmel zu vermeiden, sollte die Knolle immer mit einem sauberen Messer angeschnitten werden.

Getrockneter und frischer Ingwer

In Deutschland gekaufter Ingwer kommt in der Regel aus China oder Südamerika, ist also mit dem Schiff oder Flugzeug importiert. Heimischer Anbau ist aufgrund des Klimas kaum möglich. Im Supermarkt findet sich in der Regel getrockneter Ingwer. Zudem gibt es noch rohen oder jungen Ingwer, den man an den grünen, nicht trockenen Schnittflächen erkennt.

Von Tee bis Tabletten

Daneben findet man Ingwer in unzähligen Varianten. Etwa als Saft, Tee, Pulver, Gewürz, Bonbons, Tabletten und, und, und...