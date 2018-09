Ideen gegen Plastikmüll im Supermarkt

Die beste Lösung gegen Verpackungsmüll: Im "Unverpackt-Laden" einkaufen. In einigen Städten gibt es sie bereits. Trockene Lebensmittel wie Bohnen, Reis, Müsli, Nudeln oder Gewürze füllt man sich dort selber ab - nur in der Menge, die man wirklich braucht und am besten in mitgebrachte Behälter.