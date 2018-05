Blütenhonig von Marlene (Lidl)

Dieser cremige Honig kommt bei unseren Testern gar nicht an. Sie können ihn geschmacklich nicht einordnen. „Auf jeden Fall schmeckt er nicht wie Honig“, meint Patissier Matthias Ludwigs. „Eine deutliche Säurenote“, erkennt Ernährungswissenschaftlerin Anja Tanas. „Da kommt irgendwas fieses Kratziges um die Ecke, was direkt in den Gaumen- und Nasenbereich schießt. Das will man beim Honig nicht“, erklärt Hobby-Imker Nicolas Seiffert.