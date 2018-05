30 Grad und dickes Fell: Hitzetipps für Haustiere

Käfige nie in die Sonne stellen

Tiere in Käfigen können der Sonne nicht ausweichen. Käfige von Kaninchen, Meerschweinchen oder Vögeln dürfen deshalb nie in der prallen Sonne stehen, auch nicht in der Wohnung.

Im Wasser vermehren sich bei Hitze rasch Krankheitserreger. Das Wasser in Näpfen, Tränken und Badehäuschen sollte deshalb im Sommer täglich gewechselt und das Gefäß mit klarem heißem Wasser gesäubert werden.

Lebensgefahr durch Hitzschlag

Glasiger Blick, eine tiefrote Zunge und Hecheln mit gestrecktem Hals sind laut Deutschem Tierschutzbund Anzeichen dafür, dass es Hunden deutlich zu heiß ist. Kommen dann noch Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen und Bewusstlosigkeit dazu, hat der Hund vermutlich einen Hitzeschlag, der tödlich enden kann.

Bei Katzen sind Warnsignale, dass sie unruhig auf und ab gehen oder schließlich stark hechelnd auf dem Bauch liegen.

Ein überhitztes Tier darf man auf keinen Fall schlagartig mit kaltem Wasser abkühlen. Man sollte es in den Schatten bringen und es vorsichtig mit handwarmem Wasser kühlen, ihm auch lauwarmes Wasser zu trinken geben. Danach sollte es zum Tierarzt, auch wenn es ihm besser zu gehen scheint.