Heimisches Gemüse - vielfältig und wertvoll

Gerade in der kalten Jahreszeit bieten die Gemüsesorten aus der Region viele leckere und unglaublich gesunde Sorten. Ob Grünkohl, Rotkohl oder Wirsing, sie alle haben reichlich Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Für unseren Körper sind Blumenkohl, Schwarzwurzeln, Feldsalat und Co. regelrechte Nährstoff-Bomben.

Regionales Gemüse bleibt länger frisch

Tomaten und Gurken dagegen büßen im Winter oft an Qualität und Geschmack ein. Sie werden aus Spanien oder Italien importiert und haben bereits Hunderte Kilometer weite Transportwege hinter sich. Das regionale Wintergemüse bleibt frisch, hält sich deutlich länger und behält die Vitamine und Mineralstoffe. Und Wintergemüse ist kalorienarm – nahezu perfekt also.

Wintergemüse frisch vom Feld statt Paprika aus Spanien

Wintergemüse aus der Region hat eine bessere Ökobilanz und ist günstiger.

Die Ökobilanz von Gemüse aus dem Ausland ist um Längen schlechter als das vom Wintergemüse aus der Region. Hohe Transport- und Energiekosten fallen an. Unser Wintergemüse wächst dagegen oft neben dem Hofladen, der das Gemüse direkt vom Feld in den Laden bringt. Der Kauf von hiesigem Gemüse stärkt also nicht nur unser Immunsystem, sondern schützt auch die Umwelt.

Auch im Preis punktet Wintergemüse

Darüber hinaus schont das Wintergemüse auch den Geldbeutel. Der hohe Preis für importiertes Gemüse im Winter ist erklärbar: Zu den hohen Transportkosten müssen auch die Energie für Treibhäuser und Gewächshäuser finanziert werden. Die Kosten hierfür werden auf den Käufer umgelegt.

Die Wintergemüse unserer Region sind an die klimatischen Winter gewohnt, brauchen keinen teuren Schutz durch Treibhäuser. Transportkosten fallen kaum ins Gewicht.