Gummibären sollen nüchtern bleiben - Haribo klagt

Haribo besteht auf alkoholfreier Bärenwelt

Aber das (Haribo-)Imperium schlägt nun mit aller Härte zurück. Der deutsche Goliath ließ dem spanischen David eine sechsseitige Klageschrift zukommen. In dem Brief werden sie aufgefordert, Produktion und Verkauf "jedes Produkts mit dem umstrittenen Symbol" zu stoppen, die in Spanien eingetragene Marke aufzugeben und "den Betrieb und das Eigentum an der Internet-Domain ositosconalcohol.com" an Haribo abzutreten.

Bei Haribo rechtfertigt ein Unternehmenssprecher: "HARIBO steht für kindliche Freude und Nasch-Spaß für Jung und Alt. Für uns schließen sich Kinder und der Genuss von Alkohol grundsätzlich aus." Vielleicht sollten sich die Konkurrenten mal bei einem Tütchen Whisky-Bären zusammensetzen, um den Streit zu beenden.

2015 unterlag Haribo vor Gericht gegen Lindt

Außergerichtlich heißt das Zauberwort. Denn zuletzt scheiterte Haribo 2015 vor dem Bundesgerichtshof. Damals hatte Schokoladenhersteller Lindt seine Bären in Goldfolie gepackt. Vom goldenen Schoko-Lindt-Bär zum Haribo Goldbären, dieser Spagat war den Richtern am BGH dann doch zu konstruiert. Und so steht der Lindt Schokobär immer noch im Regal und der Haribo Goldbär erfreut sich trotzdem größter Beliebtheit.