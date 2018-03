Lidl führt im April den Haltungskompass ein

Stufe 4: Bio

Um die Bio-Kennzeichnung zu erhalten, muss den Schweinen fast doppelt so viel Platz gegeben werden wie in Stufe 1. Bei der Hühnermast dürfen pro Quadratmeter nur sechs Hennen gehalten werden, Auslauf ist vorgeschrieben. Bei Milchkühen ist der Weidegang zwar nicht Pflicht, aber zumindest erwünscht. In der Bio-Haltung ist die Antibiotika-Gabe sehr eingeschränkt. Gentechnikfreie Fütterung ist vorgeschrieben.

Stand: 19.03.2018, 17:17