Halal-Ernährung liegt im Trend

Inhaber Younnes Mahi Settouti schneidet Lammkoteletts und legt sie zwischen Hähnchenkeulen und Rinderpatties in die Theke seines Ladens. Schweinefleisch suchen Kunden im Tanger Markt, in der Kölner Innenstadt, vergeblich. Das Geschäft verkauft ausschließlich Halal-Produkte.

Halal und haram

Halal bedeutet "nach muslimischem Recht erlaubt". Das Gegenteil ist haram, also verboten. Haram sind Schweinefleisch, Alkohol und Drogen. Fleisch soll außerdem geschächtet werden. Das heißt, die Kehle des Tieres wird bei Bewusstsein durchtrennt und blutet anschließend aus. In Deutschland ist das nicht erlaubt, weshalb das Fleisch importiert wird.

Erste Halal-Messe in Hannover