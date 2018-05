Die Grundregel beim Fischkauf: Alter Fisch stinkt. "Je intensiver er riecht, desto älter ist der Fisch", warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Allerdings verhindert in Geschäften oft eine Plastikbox den Geruchstest.

Lachs muss glänzen

Deshalb genau schauen: "Frischer Lachs sollte glänzen und deutliche Faserstrukturen haben", erklärt Sushi-Koch Tetsu Ishii. Außerdem sollten die Fischstücke und Meeresfrüchte klar und fest sein.

Wer im Restaurant bestellt, wirft einen kritischen Blick auf Theke und in die Küche. Sind verbindliche Hygienestandards erkennbar und werden diese von den Mitarbeitern umgesetzt? Beim Lieferservice sollte überprüft werden, ob das Essen auch in Kühlboxen transportiert wurde.

Produktions- und Halbarkeitsdatum hilft

Sushi im Kühlregal ist offiziell bis zu fünf Tage haltbar, frisch im Markt hergestellte Stücke dagegen maximal einen Tag. Was mehrere Tage im Kühlregal lagert, darf zwar noch verkauft werden - aber wirklich frisch ist es nicht mehr. Auch sollte die Kühltheke so bestückt sein, dass die Packungen in der vollen Kühlung liegen.

Achten Sie auf die eigene Hygiene

Und: Halten Sie selbst die Kühlkette ein. Sushi möglichst gekühlt nach Hause transportieren und schnell verzehren. Das Mindesthaltbarkeitsdatum bezieht sich oft auf Temperaturen, die niedriger sein können als die Einstellung im eigenen Kühlschrank.