Gewürzgurken in der Geschmacksprobe

Gewürzgurken von Knax (Hengstenberg)

Schon der Geruch lässt unsere Tester zweifeln: „ Das riecht muffig “, beschreibt Kelner Olaf Goebbels. Das setzt sich in der Geschmacksprobe fort: „ Viel zu sauer “, sagt Koch Raimund Ostendorp. „ Das schmeckt so richtig nach billigem Essig “, urteilt er. „ Vom Geschmack her ein No Go “, findet sein Stammgast Sven Bolz.



Zutaten: Gurken, Branntweinessig, Zucker, Salz, Dill, Senfkörner, Kräuterextrakte, Gewürzextrakte.