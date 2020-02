Schwarzbrot ist besser als Weißbrot, Weißbrot ist gesünder als ein Croissant?

"Korrekt, zumindest was die Nährstoffkonstellation betrifft", so Latsch. Über Geschmack lasse sich aber bekanntlich streiten. Und ob ein Schwarzbrot mit fingerdick aufgetragener Leberwurst als gesünder einzustufen sei als ein Croissant, das in den Kaffee getunkt werde, sei fraglich.