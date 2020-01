Gehackte Tomaten im Test

Bisphenol A ist eine Chemikalie, die als Dosenbeschichtung oder auf Thermopapier bei Kassenzetteln zum Einsatz kommt. Der Stoff gilt laut Umweltbundesamt als hormonell wirksam und kann unfruchtbar machen oder die Entwicklung der Geschlechtsorgane negativ beeinflussen. Zudem besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit einigen Krebsarten, schreibt das Amt auf seiner Webseite. Der Grenzwert für Bisphenol A liegt laut Umweltbundesamt in der EU bei 4 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Früher war die Chemikalie auch in Babyflaschen verarbeitet. Das ist seit 2011 in der EU verboten.