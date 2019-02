Das Friend of the Sea-Siegel ( FoS ) ist ein internationales Gütezeichen zur Kennzeichnung von Produkten aus nachhaltiger Fischerei und Aquakultur. Es wird vom US -amerikanischen Earth Island Institute vergeben - einer gemeinnützigen Stiftung zur Förderung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Nach eigenen Angaben bestätigt es, dass für die ausgezeichneten Produkte weder Fischbestände noch die Meeresumwelt gefährdet und keine ungewollten Arten als Beifang herausgefischt werden. Wie der MSC bezieht sich FoS bei seinen Überfischungs-Kriterien auf die Kriterien der FAO und lässt die Einhaltung seiner Richtlinie durch unabhängige Kontrollstellen überprüfen. Das MSC -Siegel ist für Fischereibetriebe meist kostengünstiger zu haben als das MSC -Siegel, was für kleine Produzenten und in Drittweltländern ein wichtiges Kriterium sein kann. In Deutschland ist FoS -zertifizierter Fisch im Einzelhandel nur vereinzelt zu finden.