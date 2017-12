Ob im Salat, auf Schwarzbrot, mit Meerrettich, geräuchert oder gegrillt - Lachs steht in Deutschland hoch im Kurs. Daran konnten zumindest in der ersten Jahreshälfte die hohen Preise nichts ändern. Lachs hat in Deutschland einen Marktanteil von rund 20 Prozent bei den Speisefischen. Räucherlachs macht sogar 90 Prozent des gesamten Räucherfisch-Absatzes aus.

Was gibt es beim Einkauf zu beachten? Wo kommt der Lachs her und wie wird er verarbeitet? Diese und mehr Fragen beantwortet der Faktencheck.