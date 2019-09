Was ist Männern und Frauen beim Essen wichtig?

Dass etwas einfach zuzubereiten ist, ist natürlich beim Kochen wichtig. Und tatsächlich ist es noch so, dass vor allem Frauen mit 51 Prozent deutlich häufiger als Männer angeben, dass sie so gut wie jeden Tag kochen - bei den Männern sind dies 28 Prozent. 16 Prozent der befragten Männer sagten, dass sie in einer gewöhnlichen Woche normalerweise gar nicht kochen, bei den Frauen sagten das nur 5 Prozent.