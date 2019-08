Solche Erdkühlschränke gibt es fertig im Netz zu kaufen. Wer auf Do it yourself steht, kann alle Teile dafür auch im Baumarkt besorgen: Rohr, Deckel und Muffenstopfen aus Kunststoff, ein Holzstab, Styropor und eine Metallstange. Hier kann man sich auch einen Erdbohrer ausleihen.