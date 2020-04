Erdbeeren - lecker und gesund

Die ideale Erntezeit für Erdbeeren ist sortenabhängig von Ende Mai / Anfang Juni bis September, am besten aber immer in den frühen Morgenstunden. Dann ist das Aroma am intensivsten. Der richtige Erntezeitpunkt ist bei Erdbeeren entscheidend: Im Gegensatz zu anderen Früchten reifen geerntete Erdbeeren nicht nach.

Da Erdbeeren druckempfindlich sind, sollten sie am Fruchtstiel geerntet und so gepflückt werden, dass der Blattkranz an der Erdbeere erhalten bleibt. Wird der nämlich entfernt, kann beim Waschen der Erdbeeren Wasser durch die Öffnung eindringen und die Erdbeere verwässern.