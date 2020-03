Einfriertipps für Essensreste

1. Weinwürfel aus dem Gefrierfach

Weinreste einfach für Saucen einfrieren.

Die Reste vom guten Wein bitte nie wieder wegkippen. Lieber einen cleveren Vorrat zum Kochen anlegen. Einfach einen Eiswürfelbehälter aus Silikon oder Plastik mit den Weinresten füllen. Schon nach ein paar Stunden kann man die Würfel rausdrücken und platzsparend in einen Gefrierbeutel umfüllen. So muss man nicht jedes Mal ein neue Flasche anbrechen, wenn in die Sauce ein Schuss Wein gehört.

2. Kräuterkick im Quadrat

Bunte Kräutermischung aus dem Gefrierfach selbstgemacht.

So rettet man Kräuterreste vor dem Vertrocknen: Gehackte Kräuter in die Kammern einer Eiswürfelform verteilen und mit Öl begießen. Entweder jede Sorte einzeln oder, besonders praktisch, als bunte Kräutermischung. So bekommt jedes Gericht ohne viel Aufwand eine Portion frische Würze.

3. Saucenreserve im Beutel

Gefrorene Saucenreste portionsweise aufteilen.

Mit diesem einfachen Trick lässt sich aus überschüssiger Pastasauce eine Reserve für später anlegen: Die Sauce in einen wiederverschließbaren Gefrierbeutel füllen. Nicht ganz bis zum Rand vollmachen, weil sich Eingefrorenes noch ausdehnt. Nach etwa einer Stunde im Eisfach ist die Sauce noch ein bisschen weich, so dass man sie mit dem Rücken eines Messers in einzelne Portionen unterteilen kann. Bekommt man jetzt Lust auf einen Teller Spaghetti Arrabiata, steht das Gericht in wenigen Minuten auf dem Tisch.