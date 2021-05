Eier - Herkunft, Nährwerte, Rezepte

Die Kennzeichnung der Eier ist EU-weit verbindlich geregelt. Während die ersten beiden Angaben auch der Verbraucherinformation dienen, handelt es sich bei der Betriebsnummer um eine Information für die zuständigen Kontrollbehörden.

Ein Beispiel für einen Stempel für einen deutschen Erzeugercode ist: 1-DE-0212341

Der Erzeugercode hat folgenden Aufbau: An der ersten Stelle wird das Haltungssystem gekennzeichnet, dann das Produktions-Land und schleßlich an dritter Stelle die Betriebsnummer.

1. Code für das Haltungssystem

0 = Ökologische Erzeugung

2. Ländercode (Herkunft)

Zwei Buchstaben für den EU-Mitgliedstaat, in dem das Ei produziert wurde, zum Beispiel:

AT = Österreich

3. Betriebsnummer

Jeder Mitgliedstaat hat ein System eingerichtet, mit dem Erzeugerbetrieben eine individuelle Nummer zugewiesen wird. Es können weitere Stellen angefügt werden, um einzelne Bestände/Ställe zu identifizieren.

Bei der Betriebsnummer aus dem Beispiel (0212341) stehen die beiden ersten Stellen für das Bundesland, die dritte bis sechste Stelle für den Betrieb und die siebte Stelle für den jeweiligen Stall.

Die Bundesländer haben folgende Kennung:

01 = Schleswig-Holstein

Den konkreten Stall, aus dem das Frühstücksei kommt, kann man als Verbraucher jedoch nicht so einfach herausfinden. " Eine behördenseitige Veröffentlichung der Betriebsnummer in Verbindung mit Name und Anschrift des entsprechenden Betriebes sieht das Marktordnungsrecht nicht vor und ist nicht mit dem Datenschutz vereinbar ", heißt es dazu vom vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

In Deutschland sind aber viele Erzeuger Mitglied in dem 1995 in Bonn gegründeten Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. (KAT). Eier dieser Produzenten werden auf dem Karton mit einem entsprechenden Logo gekennzeichnet. Auf der KAT-Webseite kann der Eier-Code eingegeben und so der Betrieb lokalisiert werden, in dem das Ei gelegt wurde.