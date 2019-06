Raumtemperatur empfohlen

Grundsätzlich mögen Brot und Brötchen Raumtemperatur. Bei niedrigen Temperaturen wie im Kühlschrank verliert das Brot schnell Feuchtigkeit und somit auch Geschmack. Allerdings zeigt sich in Tests des WDR, dass sich Brot im Kühlschrank länger hält als beispielsweise in einer Plastiktüte bei Raumtemperatur. Auch bei schwüler Sommerhitze sollte das Brot im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Welches Brot hält sich am besten?

Die Halbarkeit hängt von der Sorte ab. Je dunkler das Brot und je größer der Volkornanteil, desto länger ist es genießbar. Ein Roggenvollkornbrot hält sich bis zu neun Tage, sagt das Bundeszentrum für Ernährung. Helle Brote und Brötchen mit einem hohen Weizenmehlanteil verderben schneller.

Ein Weißbrot hält beispielsweise nur ein bis drei Tage. Das bestätigt auch ein Labortest von Quarks, bei dem das Weißbrot am 4. Tag in der Plastiktüte geschimmelt hat - und der Schimmel bereits ein Tag vorher nachweisbar war. Bei diesem Labortest schimmelte das in Plastiktüten aufbewahrte Brot am schnellsten. Am besten schnitt hier die Bäckertüte mit einer dünnen Kunststoffschicht und Luftlöchern ab.