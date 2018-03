Wie werden die Brötchen hergestellt?

Kamps produziert Teiglinge im eigenen Werk, die in den Filialen komplett gebacken werden. Bei Aldi-Süd, Lidl und Backwerk werden die Teiglinge nach der Produktion bereits bis zu 80 Prozent gebacken und dann erst in die Filialen geliefert. Hier werden sie fertig aufgebacken. Beim Kölner Handwerksbetrieb liegt die Backstube hinter dem Verkaufsraum, wo die Brötchen handgeformt in den Ofen wandern.

Wie "fühlen" sich die Brötchen an?

Brötchen sind ein Sinnesgenuss, der Augen, Ohren und Hände einschließt. Matthias Ludwigs von "Törtchen Törtchen" untersucht für den WDR Aussehen, Konsistenz und Größe der Brötchen. Klarer Favorit des Kölner Konditors: das Handwerkerbrötchen, gefolgt von Aldi-Süd, Lidl, Backwerk und Kamps.

Verwunderlich: Das Kamps-Mehrkornbrötchen ist zwar doppelt so groß wie das Bäcker-Körnerbrötchen – wiegt aber mit 74 Gramm deutlich weniger als das Bäckerstück (82 Gramm).

Wie muss das Frühstück schmecken?

Bäcker oder Discounter?

Die Mitarbeiter einer Schreinerei machen den Geschmackstest. Ihr Urteil: Bei den Weizenbrötchen liegt Backwerk auf dem letzten Platz, danach folgt der Handwerksbäcker. Lidl liegt knapp vor Aldi-Süd. Gewinner ist Kamps. Bei den Körnerbrötchen ist der Handwerksbäcker Schlusslicht, Aldi-Süd liegt hier vor Lidl. Erneut an der Spitze: Kamps.