Nudelsauce in der Geschmacksprobe

Unsere Tester

Vater und Sohn Mugnos vom Kölner Ristorante "Faro" sowie Pastafan Vanessa Meven und ihre neapolitanische Freundin Manuela Cuomo.

In der Blindverkostung treten fünf Saucen an:

Birkel, Nudel Up Bolognese, 380 ml / ca. 2,69 Euro (100 g / ca. 0,71 Euro)

Alnatura, Bolognese, 330 ml / ca. 2,49 Euro (100 g / ca. 0,75 Euro)

Barilla, Bolognese, 380 ml / ca. 2,99 Euro (100 g / ca. 0,79 Euro)

Knorr, Tomaten Bolognese, 356 ml / ca. 1,59 Euro (100 g / ca. 0,45 Euro)

Bertolli, Bolognese, 375 ml / ca. 2,39 Euro (100 g / ca. 0,64 Euro)

Das Testergebnis

Unsere Tester konnten keinen Favoriten finden. Allen Saucen mangelte es deutlich an Hackfleisch. Die Tomatensauce überwiegte und teilweise fanden unsere Tester Zucchinistücke (Alnatura, Bertolli) in der Sauce, die ihrer Meinung nach nicht in eine Bolognese gehören. Weiteres Manko: Drei Saucen (Alnatura, Barilla und Knorr) waren überraschend süß.