Flönz, Möpkenbrot, Panhas, Aachener Puttes oder das Münsterländer Wurstebrot: In den NRW -Regionen gibt es einige Blutwurstspezialitäten. Über Jahrzehnte hinweg wurden die Rezepte von Generation zu Generation weitergegeben. Früher galt die Blutwurst eher als Arme-Leute-Essen, heute findet man sie auf den Speisekarten der Kneipen, Brauhäuser - aber auch der Sterne-Restaurants.

Nose-to-tail - das ganze Tier wird verwertet

Die meisten Blutwurstspezialitäten sind - man glaubt es vielleicht nicht - nachhaltig. Der Trend "Nose-to-tail" - weniger hip ausgedrückt: die Ganztierverwertung von der Nase bis zum Schwanz - achtet darauf, ein gesamtes Tier zu verwerten und nichts wegzuwerfen. So landet in der Blutwurst das, was sich an der Metzgertheke nicht verkaufen lässt - zum Beispiel die Schweineköpfe, Speck, die Schweinebäuche oder das Blut.

Die Blutwurst in NRW - beim Klick auf die Lupe erhalten Sie mehr Informationen.