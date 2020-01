Das soll Müdigkeit vertreiben und Lebensgeister wecken. Einige Spritzer Zitrone machen das Wasser zudem basisch und regen zusätzlich an. Wer es gut verträgt, kann auch Ingwer zugeben. "Heißes Ingwerwasser regt allgemein die Verdauung an", so Bäuerlein. Grundsätzlich bevorzugt die ayurvedische Heilslehre warme Speisen und Getränken, weil diese den Stoffwechsel fördern.