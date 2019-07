Gastzugang erlaubt "passive" Nutzung

Der Unterschied zum normalen WLAN besteht hauptsächlich darin, dass ein Gast damit nur im Internet surfen kann. Auf alle anderen Geräte in einem heimischen WLAN-Netz – also zum Beispiel Drucker, Handy oder Notebook – hat er keinen Zugriff. Das heißt, er kann da nichts dran ändern und auch keinen Virus einschleusen.

Erhöhte Sicherheit

Wenn ein Gast im WLAN-Netz auf seinem Smartphone einen Virus hat (von dem er vielleicht auch gar nichts weiß), kann das zur Gefahr für ein Heimnetzwerk werden. Dieser Virus könnte nämlich auf alle anderen Geräte in deinem Netzwerk übergreifen. Bei einem separaten Gastzugang wäre das nicht möglich.

Gastzugang im Konfigurationsmenü aktivieren

Das erreicht man, in dem man die Adresse des Routers in den Internetbrowser eintippt. Bei der Telekom ist das z.B. "speedport.ip", bei einer Fritzbox "fritz.box". Dann unter dem Punkt WLAN den Gastzugang aktivieren (Häkchen setzen).

Und: Dem Gastzugang ein eigenes Passwort geben – so bleibt das "normale" WLAN-Passwort weiter geheim.