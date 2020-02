Endlich weniger Passwörter merken – was bringen Passwortmanager?

Jahresabo kann bis zu 40 Euro kosten

Der Testsieger der Stiftung Warentest heißt "Keeper Security". Das Programm kostet im Jahres-Abo 30 Euro. Die beste Handhabung bietet dagegen "Dashlane"; mit 40 Euro pro Jahr ist es allerdings deutlich teurer. Zudem schneidet es in der Gesamtbewertung nur "befriedigend" ab; die Stiftung Warentest findet, dass der Hersteller den Schutz der persönlichen Daten von Nutzern hätte besser lösen können. Auch kostenlose Alternativen gibt es: Das Programm "KeePass" schneidet in der Gesamtbewertung "gut" ab, allerdings erfordert vor allem die Einrichtung des Programms laut Stiftung Warentest "solides Technikwissen".

Apple , Google Chrome und Firefox haben Passwort- Manager eingebaut

Außer Konkurrenz haben die Tester noch drei weitere Möglichkeiten untersucht. So können Apple-Nutzer auf einen vom Hersteller eingebauten Passwort-Manager zurückgreifen und auch im Firefox-Browser sowie im Chrome-Browser von Google gibt es entsprechende Funktionen. Apple und Google Chrome schneiden in Sachen Sicherheitsfunktionen gut ab, Firefox erreicht hier nur ein ausreichend. Der Nachteil dieser Methoden: Man ist an Apple-Geräte beziehungsweise den entsprechenden Browser gebunden; wer seine Passwörter auch auf anderen Geräten nutzen möchte, kommt mit dieser Lösung nicht weiter.

Vertrauen gehört dazu

Wer einen Passwort-Manager nutzt, muss sich im Prinzip nur noch ein einziges Passwort merken – das so genannte Master-Passwort. Es gibt den Zugang zum Passwort-Manager frei, ist also der Schlüssel zum eigenen digitalen Leben. Aus diesem Grund sollte das Master-Passwort auch besonders sorgfältig ausgewählt werden. Außerdem brauchen Nutzer von Passwort-Managern etwas Vertrauen in den Hersteller ihres Programms. Denn um die Passwörter auf allen Geräten synchron zu halten, werden die Daten im Internet gespeichert. Dass das verschlüsselt passiert, versteht sich von selbst. Ob die Server, wo die Passwörter gespeichert sind, gut genug gegen Hackerangriffe geschützt sind, kann man als einfacher Nutzer aber kaum nachprüfen.