Virtual Reality per Smartphone

Schon für 5 Euro gibt es Virtual-Reality-Brillen aus Pappe mit eingebauten Linsen, in die man sein Smartphone klemmt und so per App in virtuelle Welten reisen kann.

Etwas komfortabler sind Brillen aus Kunststoff ab rund 20 Euro. Besitzer bestimmter Smartphones können außerdem auf High-end-Varianten zurückgreifen: die Samsung Gear VR für die hauseigenen Galaxy-Smartphones kostet rund 120 Euro, das Google Daydream View für Smartphones wie das firmeneigene Pixel gibt es für gut 100 Euro.

Die "Head-mounted-Smartphone"-Technik macht dann aus jedem halbwegs aktuellen Gerät eine VR-Brille: Die in den Brillen eingebauten Linsen machen es möglich, aus nächster Nähe auf den Smartphone-Bildschirm zu gucken. Und die Sensoren im Smartphone messen die Bewegungen des Kopfes und setzen sie eins zu eins und oft verzögerungsfrei in Bewegungen in der virtuellen Welt um.

Dennis Horn probiert die neuen Virtual-Reality-Brillen aus.

Die Auswahl an Apps ist gerade für Android-Smartphones schon riesig. Auch mit der YouTube-App lassen sich spezielle 360-Grad-Videos im Virtual-Reality-Modus anschauen. Hier haben nur Besitzer älterer iOS-Geräte das Nachsehen, auf denen die 360-Grad-Videos nicht laufen.