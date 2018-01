Videos richtig digitalisieren

Das Digitalisieren

Aber auch mit der besten Lagerung kann man den „Alterungsprozess“ nur in die Länge ziehen. Auch dann wird es nach spätestens 20 bis 30 Jahren eng. Darum ist es sinnvoll, möglichst schnell alle wichtigen Aufnahmen zu digitalisieren. Wenn man noch ein Abspielgerät für die alten Aufnahmen hat – also zum Beispiel eine alte Videokamera oder einen Videorekorder – und einen normalen PC, halten sich die Investitionen in Grenzen. Dann braucht man nur eine kleine Box. Analog-Digital-Videowandler ist der Fachbegriff. Den gibt es im Elektrofachhandel oder im Internet meist für um die 40 bis 80 Euro. Die Software ist oft schon dabei, manchmal auch die nötigen Kabel. Die Box schaltet man zwischen das Abspielgerät und den Computer. Dann spielt man das gewünschte Video ab und nimmt es mit der Software am PC auf.

Wer die Qualität der Aufnahmen von früher verbessern möchte, zum Beispiel die Farben etwas mehr der Realität anpassen, der kann das später in aller Ruhe mit Hilfe von Bildbearbeitungsprogrammen tun. Noch ein wichtiger Tipp: Die alten Aufnahmen nicht noch vor dem Digitalisieren lange anschauen, denn mit jedem Abspielen geht Qualität verloren. Darum immer erst alles digitalisieren und dann in Ruhe anschauen.

Das Digitalisieren durch Profis

Natürlich kann man die Videokassetten auch von spezialisierten Unternehmen digitalisieren lassen. Im Internet findet man viele, die das anbieten. Dies ist mit weniger Arbeit verbunden, aber auch teurer. Das andere Problem ist die Gefahr, dass die Kassette auf dem Weg zum oder beim Digitalisierungsunternehmen selbst verloren geht oder beschädigt wird. Wenn es das einzige Video von der eigenen Hochzeit war, wäre das äußerst ärgerlich. Am besten wählt man ein kleineres Unternehmen aus der Umgebung, bei dem man persönlich vorbeischauen kann. So kann man einen Eindruck von dem Unternehmen und einem Teil der Mitarbeiter erhalten.

Die Zukunft

Leider ist mit dem Digitalisieren nicht alles für alle Ewigkeit gesichert. Wer alle Videos digitalisiert, auf eine externe Festplatte speichert und diese nach 30 Jahren aus dem Schrank holt, der wird wohl feststellen, dass die Daten nicht mehr lesbar sind. Daher lautet der Rat, die digitalisierten Videos alle paar Jahre mal von einer Festplatte auf eine andere zu kopieren. Das hält quasi die Daten „frisch“. Und sicherheitshalber sollte man mindestens eine Kopie von den Videos haben.