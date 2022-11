Teenager sind seltsam: Sie sagen Dinge, die ihre Eltern nicht verstehen, spielen Computerspiele, die ihre Eltern nicht mögen und nutzen Plattformen, von denen ihre Eltern noch nie gehört haben. teenie trends hilft Eltern, die digitale Welt ihrer Teenager-Kinder zu verstehen. Was heißt "on fleek"? Welche Spiele sind in? Wer sind angesagte Influencer:innen? Das verrät der WDR in seinem neuen Facebook-Kanal teenie trends.