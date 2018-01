Sucheingrenzung auf der Google-Seite

Um möglichst passende Suchergebnisse zu erhalten, bietet Google auf seiner Startseite Möglichkeiten, die Anfrage zu präzisieren. Etwa die Eingrenzung der Suche auf einen gewünschten Zeitraum. Man kann sich auch Suchergebnisse aus einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Sprache anzeigen lassen.

Auf die Reihenfolge achten

Bei der Google-Suche kann die Reihenfolge der eingegeben Wörter wichtig sein. Versuche haben zum Beispiel ergeben, dass die Wörter "windows, kostenlos, herunterladen" zu 800.000 Treffern führt – die Suche in der Reihenfolge "kostenlos herunterladen, windows" zu 2,5 Millionen Ergebnissen.

Google-Suche mit Sonderzeichen

Bei einer Google-Suche lassen sich Ergebnisse ausschließen, indem man ein Minuszeichen vor den auszuschließenden Begriff setzt. Zum Beispiel: "Schriftsteller -Böll" startet die Suche nach Autoren OHNE (Heinrich) Böll.

Anführungszeichen für exakte Suche

Setzt man etwas in Anführungszeichen, wird exakt nach der entsprechenden Wortkombination gesucht. Gibt man etwa "Wir schaffen das" ein, wird nach Quellen gesucht, in denen exakt diese Wörter in exakt dieser Reihenfolge vorkommen. Das kann allerdings die Zahl der Suchtreffer verkleinern.