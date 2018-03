Vor allem Twitter hat ein Problem mit Social Bots - mit Profilen also, deren Aufgabe es ist, automatisiert Dinge zu posten und zum Teil sogar in Kontakt mit anderen Nutzerinnen und Nutzern zu treten. Oft verschleiern Social Bots dabei, dass in Wirklichkeit ein Algorithmus dahintersteckt.

Social Bots gehören schon lange zu sozialen Netzwerken dazu - in vielen Fällen auch ganz seriös. Selbst die tagesschau setzt sie ein, um zum Beispiel neue Artikel auf tagesschau.de auch bei Twitter bekannt zu machen. Oder der 1LIVE Informant: ein Social Bot bei Facebook, der sich wie die eigenen Facebook-Freunde automatisch per Chat-Nachricht meldet, wenn etwas Wichtiges auf der Welt geschieht.

Es wäre also falsch, Social Bots unter Generalverdacht zu stellen. Dennoch spielen sie oft auch eine Rolle, wenn es um die Verbreitung von Propaganda oder Falschnachrichten geht: Wer die öffentliche Meinung beeinflussen will, kann es mit Hilfe von Social Bots so aussehen lassen, als würde eine ganze Menge von Nutzerinnen und Nutzern bei Twitter eine bestimmte Meinung vertreten.

Mit nur 30 Social Bots wurden wir zum Thema bei Twitter

Zusammen mit Forschern der Uni Münster haben wir 30 Fake-Accounts bei Twitter eingerichtet und versucht, sie so echt wie möglich aussehen zu lassen - mit Profilbildern, persönlichen Angaben und einer Reihe von ersten Tweets. Nach ein paar Wochen haben wir die 30 Fake-Accounts zu Social Bots werden lassen, indem wir einer speziellen Software die Betreuung dieser Accounts übergeben haben.

Das Ergebnis: Unser Hashtag #songmoji - ein Ratespiel, mit dem wir echte Nutzerinnen und Nutzer dazu animieren wollten, Songtitel anhand von Emojis zu erkennen - ist mit dem schlanken Einsatz von nur 30 Social Bots auf Platz 35 der meistdiskutierten Themen bei Twitter gelandet; Dutzende echte Nutzerinnen und Nutzer haben sich an dem Ratespiel beteiligt.

Twitter hat unsere 30 Social Bots zwar enttarnt und gesperrt. Unser Experiment aber hat gezeigt: Allein durch eine gewisse Masse an Tweets lässt sich ein Thema in einem der wichtigsten sozialen Netzwerke unserer Zeit setzen. In unserem Fall handelte es sich um ein nur kleines Netzwerk an Social Bots - und auch um ein harmloses Thema. Unser Experiment lässt aber erahnen, wie groß der Einfluss eines professionellen Botnetzwerks mit sehr viel mehr Accounts sein kann.