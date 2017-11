Sportuhren - Fitnessbegleiter mit Vor- und Nachteilen

Sportuhren sind Allround-Talente. Fast alle können Schritte zählen, geben Rückmeldung ob man genug Treppen gestiegen ist und sich über den Tag genügend bewegt hat. Sie können den Schlaf analysieren, das Fitnesslevel ermitteln und sogar Trainings- und Erholungsempfehlungen geben. Das Aufzeichnen von Lauf- oder Radstrecken inklusive Puls und benötigter Zeit gehören zum Standard.

Beeinflussung im Alltag

Ein Inaktivitätsalarm kann helfen, sich an moderate Bewegung zu erinnern oder nach einem intensiven seine Ruhe einzuhalten. Die Puls-Anzeige erleichtert die Kontrolle während des Sports, so dass man das Tempo wieder drosseln oder anziehen kann. Und am Ende gibt es zahlreiche Statistiken, die sich nach einer Synchronisierung am Computer oder mit der meist zugehörigen Handy-App ansehen und interpretieren lassen. So kann man sehen, ob man fitter geworden ist - also zum Beispiel ob der Puls bei der gleichen Laufstrecke nach einem Monat Training niedriger ist als am Anfang. Oder ob man schneller geworden ist, weil man für die zehn Kilometer nun zwei Minuten weniger braucht als noch vor ein paar Wochen.

Smart-Funktionen und Sportarten

Viele Uhren haben auch eine Smart-Funktion, können also Mails und Nachrichten auf dem Display anzeigen. Wen das stört, der kann diese Funktion auch ausschalten. Die Verbindung zwischen Handy und Uhr wird via Bluetooth oder WLAN hergestellt. Je nach Modell messen einige Uhren den Puls ohne Brustgurt am Handgelenk, zählen beim Schwimmen die zurückgelegten Bahnen und lassen zwischen mehreren Sportarten wie beim Triathlon weiterschalten. Zum Teil können Sportuhren auch navigieren. Dafür ist Kartenmaterial vorinstalliert und man braucht bei Läufen durch unwegsames Gelände kein weiteres GPS-Gerät mitzunehmen.

Datenkraken

Allerdings hat das Datensammeln auch Nachteile. Die erfassten Informationen wie Puls und Aufenthaltsort sind nämlich nicht nur für den Eigengebrauch, sondern werden durch Verbindung mit dem Computer oder der Handy-App weitergegeben – an den Hersteller und an Dritte – das hat die Stiftung Warentest in einem großen Test herausgefunden. Zwölf von 13 geprüften Modellen weisen klare Mängel im Kleingedruckten auf. Manuell ausschalten lassen sich diese Funktionen nicht.

Testsieger

Dennoch kam die Stiftung Warentest mit einigen Punktabzügen zu einem Ergebnis. Dafür testeten fünf Testläufer unter anderem auch Fitnessfunktionen, Akkulaufzeiten, Menüführung und Stoßfestigkeit. Testsieger ist die TomTom Spark 3 Cardio mit Musikfunktion für 229 Euro. Das Fitnessarmband Garmin Vivosmart3für 135 Euro bietet gute Fitnessfunktionen. Die Apple Watch Series3 GPS für 395 Euro lässt sich einfach bedienen und für Android kommt die Samsung Gear S3 Frontier für 310 Euro infrage. Es wurden aber natürlich nicht alle auf dem Markt verkäuflichen Uhren getestet. Aber eins steht für alle Uhren fest: sie machen viel und manchmal mehr als uns lieb ist, nur den Sport, den muss ich noch selbst machen.