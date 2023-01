Service Computer – Podcasts: eine gute Ergänzung zum Radio

Große Vielfalt

Podcasts werden von vielen Radiosendern angeboten: Dabei handelt es sich zum Teil um Sendungen, die im Radio gelaufen sind. Viele Podcasts werden aber auch speziell als Podcast produziert. Auch viele Privatleute sind hobbymäßige Podcaster und bieten Podcasts zu ihren Lieblingsthemen oder Hobbys an: Kochen, Angeln oder DIY. So findet man auch Podcasts zu Spezial-Themen, zu denen es sonst keine Sendungen in Radio oder Fernsehen und auch keine Zeitschriften gibt.

Für jede:n etwas

Auch Firmen und Institutionen wie Behörden oder Beratungsstellen entdecken Podcasts für sich. Immer mehr Podcaster haben keinerlei Verlag oder Sender im Rücken. Trotzdem sind viele der Angebote professionell gemacht und einige Podcaster verdienen Geld, indem sie Werbung in die Podcasts einbinden.

App fürs Abo

Einen Podcast kann man sich wie eine Serie vorstellen, die aus einzelnen Episoden besteht. Podcasts haben einen "Feed", den man am ehesten mit einem Werbe-Laufband an einem Gebäude vergleichen kann. In diesem Feed werden ständig die Daten über die verfügbaren Episoden eines Podcasts gesendet. Zum Empfangen dieser Feeds aus dem Internet und zum Abonnieren der Podcasts braucht man eine "Podcatcher"-App für Smartphone, Tablet, PC oder Mac. Beispiele sind "Podcasts" (iPhone/ iPad/Mac), "Google Podcast" oder "Podcast Addict" (Android), Spotify oder Audible und auch die ARD-Audiothek (iPhone/ iPad/ Android). Die Programme beinhalten einen Katalog, der sich automatisch aktualisiert. So kann man schnell "seine" Lieblings-Podcasts finden und sie direkt abonnieren.