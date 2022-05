Selbstversuch: Was wissen Amazon, Facebook & Co über mich?

Recht auf Datenlöschung

Auch Google liefert mir nach einigen Tagen mehr als 30 Ordner. Meine Google-Suchen der letzten Jahre werden zum Beispiel genauso gespeichert wie alles, was meine Kinder und ich jemals auf YouTube gesehen haben. Google informiert mich aber auch, dass all diese Daten gespeichert werden, weil ich das in meinen Einstellungen entsprechend angegeben habe - das lässt sich durchaus ändern.

Genauso kann man die Unternehmen auch auffordern, die gespeicherten Daten zu löschen. So lange ich weiter Kunde bin, kann das Unternehmen aber einen gewissen Teil der Daten auch weiterhin speichern. "Aus gesetzlicher Verpflichtung" oder "berechtigtem Interesse" , wie es dann heißt. Ganz entkomme ich den Datensammlern also nicht so einfach.

Was für ein Bild haben die Unternehmen von mir?

Welche Schlüsse die Firmen aus meinen Daten über mich ziehen, das erfahre ich oft nur indirekt. Ein Profil mit Interessen oder Charaktereigenschaften schickt mir niemand zu. Solche Profile dürften unter das Geschäftsgeheimnis fallen. Dazu weist auch der Bundesdatenschutzbeauftragte darauf hin, dass das Recht auf Auskunft "nicht grenzenlos gewährt" wird.

Bei den Unternehmen, für die ich laut Facebook oder Amazon werberelevant bin, passt allerdings vieles erschreckend gut. An einer Stelle bin ich mehr als verblüfft. Amazon aber sieht mich nicht nur als "Familienoberhaupt", sondern auch als Hauseigentümer. Woher der Konzern das weiß, ist mir schleierhaft. Vermerkt ist sogar, wann das Haus ungefähr gebaut wurde - nämlich in den 1960er Jahren. Amazon hat mich jetzt schon mal vorsorglich auf die Werbeliste eines Haustüren-Herstellers gesetzt.

Ich habe zwar noch nie nach einer neuen Haustür gesucht. Aber tatsächlich habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, mich bald mal nach Herstellern zu erkundigen. Und es fühlt sich mehr als unheimlich an, dass Amazon das schon ahnt. Auch, wenn nicht alle Schlüsse aus meinen Daten die richtigen sind: Ich nehme mir jetzt doch mal vor, an einige Unternehmen die Aufforderung zu schicken, dass sie meine Daten löschen sollen. Ganz so gläsern möchte ich dann doch nicht sein.