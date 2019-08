Internet per Funk

Das funktioniert vor allem, wenn in einer Region das Mobilfunknetz gut ausgebaut ist. Hier können Homespots eine Lösung sein. Diese Router (angeboten z. B. von der Telekom, Vodafone oder Congstar) besitzen eine integrierte SIM -Karte und sind nicht über eine DSL -Leitung, sondern per Mobilfunknetz an das Internet angebunden.

Schnelles Internet aus dem Mobilfunknetz

Bei gutem Empfang kann ein Homespot eine Downloadgeschwindigkeit von 500 Mbit/s erreichen – schon 50 Mbit/s gelten als schnell. Wie beim Handy ist das Datenvolumen leider meistens begrenzt – allerdings auf vergleichsweise hohem Niveau (zwischen 100 und 250 Gigabyte).

Keine Datenbegrenzung bei Hybridanschluss