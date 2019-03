So fänden sich in den Verträgen oft ungewollte und zuvor nicht genannte Konditionen. "Stationäre Händler kommen ihren gesetzlichen Informations- und Transparenzpflichten meist nicht nach", kritisiert die Verbraucherzentrale NRW am Donnerstag (14.03.2019).

Kein Widerrufsrecht wie bei Online-Abschlüssen

Das Problem dabei: Anders als bei Online-Abschlüssen können im Laden abgeschlossene Verträge in den allermeisten Fällen nicht widerrufen werden. Es bleibe oft nur eine gerichtliche Anfechtung des Vertrages oder eine Klage auf Schadenersatz, wenn der unterschriebene Vertrag wesentlich teurer sei als gedacht, erklärte die Verbraucherzentrale.

Dabei sind die Shopbetreiber seit Mitte 2017 verpflichtet, Kunden vor Vertragsabschluss mit einem Produktinformationsblatt über die wichtigsten Rahmendaten des angebotenen Tarifs zu informieren. Das unterbleibt nach Ansicht der Verbraucherschützer aber noch zu häufig.

Branchenverband wirbt um Verständnis

Der Branchenverband der Telekommunikationsunternehmen VATM warb um Verständnis. "Unsere Mobilfunkanbieter erfüllen die Vorgaben der Transparenzverordnung", sagte VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner der Deutschen Presse-Agentur. Aber bei mehreren tausend Shops und Partner-Shops lasse sich nicht völlig ausschließen, dass es auch zu Versäumnissen komme.

Stand: 14.03.2019, 11:44