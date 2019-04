Handy bauen im Akkord

"Designed in California" - diesen Satz lässt Apple stolz in seine Geräte gravieren - auch in seine iPhones. Das mag auch stimmen, lenkt aber von dem Fakt ab, dass der Großteil aller Smartphones in China zusammengebaut wird. Und das unter teils unwürdigen Zuständen.

In einer chinesischen Handyfabrik hält jeder Arbeiter am Tag zwischen 700 und 1.700 Handys in der Hand. Pro Minuten müssen 350.000 Arbeiter 350 iPhones zusammenbauen. Schaffen sie es nicht, drohen Kürzungen.

Geringer Lohn für viel Arbeit

Der Lohn ist dabei ohnehin schon gering, er beträgt etwa 193 Euro. Eine Schicht dauert bis zu zwölf Stunden. Die Arbeit wird oft ungeschützt verrichtet, obwohl mit giftigen Chemikalien hantiert wird. Geschlafen wird im meist völlig überbelegten Arbeiterheim.

Nach Recherchen des Guardian nahmen sich 2017 allein 14 Arbeiter das Leben, 18 weitere versuchten es. Die Fabriken begannen daher damit, ihre Gebäude mit Auffangnetzen zu umspannen - damit sich niemand mehr herunterstürzen kann.