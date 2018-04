Ein perfekter Tag für Datenkraken

Anlass dafür sind die Millionenstrafe der EU von 2017 wegen Datenschutzverstößen bei der Übernahme und aktuell auch ein Bußgeld der spanischen Datenschutz-Behörde über 300.000 Euro. WDR 5 berichtete zuletzt über eine mögliche Sicherheitslücke, aufgrund derer Facebook theoretisch WhatsApp-Nachrichten mitlesen könne. Ob dies allerdings tatsächlich passiert, kann nicht bewiesen werden.

#3 Auto