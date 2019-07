Amazon Prime Days & Co: Worauf achten bei der Online-Schnäppchenjagd?

Wie kann ich Preise einfach gegenchecken?

Was ein Artikel vorher wirklich gekostet hat und wie hoch der echte Rabatt ist, können Kunden leicht prüfen. Preisvergleichsportale bieten eine Funktion, mit der sich die Durchschnittspreise (inkl. Preisanhebungen und –senkungen) der letzten Monate ansehen lassen.

Das geht auch für Amazon-eigene Artikel, die es bei anderen Händlern nicht gibt. Spezielle Onlineseiten zeigen dezidiert die Preisentwicklung bei Amazon an, inkl. Minimal-, Maximal- und Durchschnittspreise. Links zu diesen Amazon-Preisverfolgern finden sich über Suchmaschinen.

Tipps gegen die Verkaufspsychologie

Unser Gehirn reagiert stärker auf drohende Verluste als auf Gewinne, sagen Verhaltenswissenschaftler. Damit arbeiten Shops: Bei uns entsteht die Angst, ein Schnäppchen zu verpassen! Wir spüren den Drang, aktiv zu werden. Jagdtrieb setzt ein. Schlagen wir dann zu und bestellen, wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert.

Um solchen Tricks zu entgehen, ist eine Liste am effektivsten, sagen Wissenschaftler: Vorher aufschreiben, was ich suche. Wie hoch das Maximalbudget ist, eventuell wo der aktuelle Preis verschiedener Modelle liegt. Das begrenzt Impulskäufe. Die echte Preiskenntnis hilft, am Ende wirklich zu sparen.

Außerdem scheint zu helfen, was auch für Käufe im Supermarkt gilt: Nie hungrig auf Einkaufstour gehen. Die Forschung zeige, dass dann – nicht nur bei Lebensmitteln – zu viel gekauft wird. Möglicherweise, um einen gefühlten Mangel auszugleichen.