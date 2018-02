Nachhilfe per Online-Video

Viele Angebote

Im Netz wimmelt es von Online-Nachhilfeangeboten. Aber längst nicht alle bieten Nachhilfe mit Video-Chat an. Studienkreis, Lernbude, enerd.me oder Easy Tutor sind kommerzielle Anbieter für genau diese Art der Nachhilfe. Genauso gibt es unzählige private Angebote über Kleinanzeigen-Portale im Internet.

Schnelles Internet ist Voraussetzung

Wer Online-Nachhilfe über einen Video-Chat bekommen möchte, braucht ein schnelles Internet, damit das Video in einer vernünftigen Qualität und ohne Verzögerungen gezeigt wird. PC, Laptop oder Tablet mit integrierter oder externer Kamera sind eine weitere Voraussetzung. Zusatzprogramme für den Video-Chat, Software für virtuelle Tafeln, auf die Lehrer und Schüler gemeinsam z. B. an ihrem PC schreiben können, gibt es kostenfrei im Internet. Dadurch können Schüler beispielsweise Aufgaben einfach abfotografieren und mit dem Lehrer teilen. Bei Anbietern wie Easy Tutor oder enerd.me können Unterlagen in der Cloud abgespeichert werden. Das ermöglicht dem Schüler, jederzeit auf diese Unterlagen zugreifen zu können.

Fragezeichen hinter der persönlichen Ebene