Mit "Künstlicher Intelligenz" aus NRW gegen Jugendschutzverstöße

Das Netz ist voll mit Inhalten, die problematisch oder sogar rechtwidrig sein können. Um strafrechtlich relevante Inhalte kümmern sich in der Regel Polizei und Staatsanwaltschaften. Doch auch die Landesmedienanstalten haben eine Aufsichtsfunktion im Netz. Sie wachen darüber, dass geltendes Recht eingehalten und umgesetzt wird. Das gilt insbesondere für Kinder- und Jugendschutz sowie politischen Extremismus.

KI-Lösung auf Düsseldorf namens " Kivi "

Keine einfache Aufgabe. Die schiere Menge an Webseiten, Foren, Plattformen und Apps mit all den Texten, Fotos und Videos macht eine effektive Aufsicht nahezu unmöglich. Deshalb hat die Landesanstalt für Medien NRW mit Sitz in Düsseldorf gemeinsam mit einem privaten Softwareunternehmen seit Ende 2020 eine eigene KI-Lösung entwickelt, die beim " Monitoring " (Überwachen) der Inhalte helfen soll.

Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schneller problematische Inhalte finden und effizienter die einzelnen Fälle bearbeiten, das war die Aufgabenstellung. Jetzt ist das KI-System mit Namen " Kivi " (aus " KI " und " Vigilante ", lateinisch für " Bürgerwehr ") fertig.

Schwerpunkt sind Pornografie und Gewaltverherrlichung

Die KI-System durchforsten nahezu rund um die Ihr die Angebote im Netz und sammelt mögliche Rechtsverstöße. Die Mitarbeiter der Landesanstalt für Medien bekommen die Fundstücke präsentiert, etwa Pornografie, Aufnahmen mit roher Gewalt oder Fotos, die verfassungsfeindliche Symbole enthalten. Anschließend fällt eine Entscheidung, ob es sich tatsächlich um einen Rechtsverstoß handelt oder nicht. Mit jeder dieser Entscheidung lernt das KI-System dazu - und wird dadurch besser (geringere Fehlerquote).

Um die Menschen, die sich die Fundstücke zwecks Kontrolle anschauen müssen zu entlasten, erscheinen Fotos standardmäßig erst einmal verwaschen (künstliche Unschärfe). Der Sinn: Die Mitarbeiter sollen nicht die ganze Zeit Fotos mit Gewalt und Pornografie konkrontiert werden. Mit einem Schieberegler lässt sich das Foto bei Bedarf nach und nach schärfen, um die nötige Entscheidung fällen zu können.