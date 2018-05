Wie lahm ist das Internet in Deutschland?

App soll Funklöcher melden

"Der Zustand des deutschen Mobilfunknetzes sei für eine führende Wirtschaftsnation untragbar", findet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Sein Vorschlag: Eine eigene App der Bundesnetzagentur, die jeder Bundesbürger kostenlos laden kann. Sie soll dazu dienen, Funklöcher zu melden. Damit hat Scheuer eine Menge Spott geerntet, denn zum einen kann man gar keine Funklöcher melden, wenn man sich gerade in einem befindet. Zum anderen ist das auch gar nicht nötig, da T-Mobile, Vodafone und Co. ganz genau wissen, wie es mit der Versorgung mit Mobilfunk in Deutschland aussieht. Sie präsentieren sogar online detaillierte Karten, in denen man nachsehen kann, wo die Versorgung gut oder schlecht ist.

Mindesttempo: 50 Mbit/Sekunde für alle

Die Bundeskanzlerin hat schon mehrfach schnelles Internet für alle versprochen, zuletzt 50 MBit/Sekunde – noch dieses Jahr. Zum einen wird das nicht klappen, das ist abzusehen. Die ländlichen Regionen werden nicht zügig genug ausgebaut. Zum anderen sind 50 Mbit/Sekunde heute auch nicht mehr der Knaller. Wenn mehrere Personen gleichzeitig Netflix schauen im Haushalt, wird es schon eng. Es reicht zwar derzeit, aber nicht für die Zukunft. Der Glasfaserausbau wäre eine Möglichkeit, geht aber ebenfalls nicht zügig genug vor

Datentempo wird oft nicht eingehalten

Es ist ja durchaus so, dass selbst das versprochene Tempo oft nicht eingehalten wird. Ein sinnvoller Vorschlag ist, dass grundsätzlich mindestens 90 Prozent des angegebenen Maximaltempos erreicht werden müssen. Also nichts mehr mit "Bis zu 50 MBit/Sek" und dann mit 10 MBit surfen.

Den Vorschlag gibt es schon lange, er wird aber nicht umgesetzt. Vermutlich, weil es dann Schadenersatzklagen regnen würde. Denn insbesondere im Mobilbereich werden die astronomischen Angaben etwa bei LTE (bis zu 375 MBit/Sekunde) nicht mal ansatzweise eingehalten. Das sind Tempoangaben, die nur unter optimalen Bedingungen erreicht werden.

Stand: 08.05.2018, 10:00