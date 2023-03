Beim Rout er auf die Umgebung achten

Ganz wichtig ist natürlich der Standort des Routers. Das Gerät nicht auf den Boden stellen, sondern z.B . auf ein Schränkchen, ein Sideboard oder in ein Regal. Die geeignete Position zum Aufstellen des Routers ist einer Höhe von ca . 1,5 Metern. Außerdem sollte man darauf achten, dass möglichst keine anderen elektrischen Geräte direkt neben dem Router stehen ( z.B . Funklautsprecher oder Schnurlostelefone). In der Nähe einer Mikrowelle ist auch kein guter Standort für einen Router, weil deren elektromagnetische Strahlung ebenfalls für Störungen sorgen kann.

Räumlich und bauliche Bedingungen beeinflussen WLAN

Besonders Stahlbetonwände haben die Eigenschaft, dass sie für das WLAN -Signal kaum durchlässig sind. Routerstandorte in der unmittelbaren Nähe solcher Mauern sind für eine gute WLAN -Versorgung daher ungeeignet und sollten vermieden werden. Genau wie übrigens auch Badezimmerwände mit einem Wandheizkörper. Erstens sind die aus Metall und zweitens ist da Wasser drin. Beides kann das WLAN stören. Letzteres gilt auch für Blumentöpfe oder Pflanzenkübel. Diese, wenn möglich, nicht direkt neben dem Router positionieren.

Störungen durch andere WLAN -Netze verringern